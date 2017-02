Lady Gaga springt van dak tijdens "halftime show"

De "halftime show" is in de Verenigde Staten (bijna) even populair als de finale van het American football zelf.

Lady Gaga begon haar show op het dak van het stadion in Houston. De popster maakte van de gelegenheid gebruik om een boodschap van eenheid en gelijkheid tussen alle Amerikanen uit te dragen.

Ze zong "God Bless America" en citeerde uit de Belofte van Trouw (aan de Amerikaanse vlag). "One Nation under God, indivisible, with Liberty and Justice for all. (Eén Natie onder God, onverdeelbaar, met Vrijheid en Rechtvaardigheid voor iedereen", sprak Gaga.