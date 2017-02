Courtois maakt Super Bowl live mee, Van Damme nodigt acteurs uit

Thibaut Courtois is een sportdier. Onze nationale doelman volgt zowat elke competitie. Ook de Amerikaanse sporten kunnen hem bekoren.

Zaterdag stak hij na zijn zege met Chelsea (3-1 tegen Arsenal) zo snel mogelijk de grote plas over. Eerst ging hij in New York basketbal kijken. Daarna was het tijd voor American Football in Texas.

"What a game! What a comeback! Fantastic live experience", tweette Courtois vanuit het stadion.