Super Bowl 2017: de ezelsoren van Trump-fan Brady en de tackle-analyse van Vincent Kompany

Clash der quarterbacks: Matt Ryan vs. Tom Brady. Clash der quarterbacks: Matt Ryan vs. Tom Brady.

Zondag valt het leven in de VS even stil. Dan wordt de 51e Super Bowl gespeeld (of Super Bowl LI zoals ze het in Amerika noemen). Wij blikken vooruit met Jürgen Nijs, die commentaar geeft op Eleven Sports Network. Hoe kwamen de Patriots en de Falcons in de finale? En wie is straks favoriet? "The bigger the hits, the better", analyseert Vincent Kompany in de video helemaal onderaan de beste tackles.