Skiseizoen eindigt met sisser, Hirscher ziet record door de neus geboord

Marcel Hirscher had dit seizoen al 13 WB-zeges op zijn naam geschreven, allemaal op de slalom en reuzenslalom. In Are, in Zweden, kreeg hij op de slalom de gelegenheid om met een 14e zege alleen recordhouder te worden. Maar dat was hem niet gegund.

Door de felle wind in Zweden werd de slalom bij de mannen en de reuzenslalom bij de vrouwen geschrapt. Hirscher moet zijn record nu delen met Ingemark Stenmark (1979) en Hermann Maier (2001).

Toch kan de Oostenrijker terugblikken op een geweldig seizoen. Hij werd voor de 7e keer op een rij eindwinnaar in de Algemene Werelbeker en pakte ook nog eens de zege in de Wereldbeker slalom en reuzenslalom.

Opmerkelijk is ook de 2e plaats van Hirschers landgenoot Vincent Kriechmayr in de eindstand van de Super-G. Kriechmayr heeft een Belgische moeder. Hij brak dit seizoen helemaal door, met 2 overwinningen.

Bij de vrouwen verlengde Mikaela Shiffrin haar titel in de Algemene Wereldbeker, net als op de slalom. Ze won ook 12 Wereldbekermanches, onder meer gisteren nog op de slalom.