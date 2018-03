Vonn wint Wereldbekermanche maar komt net te kort voor eindwinst

Bij de mannen slaagde de eind-laureaat van de Wereldbeker er wel in zijn eerste achtervolger voor te blijven. Wereldbekerleider Beat Feuz snelde 12 honderdsten sneller naar de eindmeet dan Olympisch kampioen Aksel Lund. Twee Oostenrijkers bleven de 2 kemphanen nog voor. Matthias Mayer won de manche in Are voor Vincent Kriechmayr.

Feuz had meer overschot dan Goggia, de winnares bij de vrouwen, want in de eindafrekening heeft hij zo'n 70 punten voorsprong op Lund. Hij wordt de eerste Zwitserse skiër die de titel in de afdaling mag opeisen sinds Didier cuche in 2011.