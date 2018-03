Shiffrin is andermaal laureate van algemene wereldbeker

Shiffrin, olympische kampioene op de reuzenslalom, moest vandaag in de top 6 eindigen om al zeker te zijn van de grote kristallen globe. Ze stond op het podium, maar wel op drie vierde seconde van winnares Mowinckel.

Voor de 25-jarige Noorse was het de allereerste wereldbekerzege in haar carrière. In PyeongChang bewees ze al flink op dreef te zijn met twee verrassende zilveren medailles: op de afdaling en in de reuzenslalom. Mowinckel zette de beste tijd neer in de eerste manche en hield haar koppositie vast met de derde chrono in de tweede. Rebensburg was op 66 honderdsten tweede.