Hirscher heeft zijn 7e eindzege in de Wereldbeker te pakken

Marcel Hirscher heeft in Kranjska Gora (Slovenië) de slalom gewonnen. Door die overwinning kan de eindzege in de algemene Wereldbeker hem niet meer ontglippen. Het is al de 7e keer dat de Oostenrijker die algemene Wereldbeker op zak steekt, een record.