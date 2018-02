Een week voor de Olympische Winterspelen heeft Lindsey Vonn nog wat vertrouwen getankt in Duitsland. Vonn bleef op de afdaling in Garmisch-Partenkirchen de Italiaanse Sofia Goggia voor.

De 33-jarige Amerikaanse telt nu 41 Wereldbeker-zeges in de afdaling, 80 in totaal. Vonn nadert zo tot op 6 zeges van algemeen recordhouder Ingemar Stenmark (Zwe).

In Sotsji was Vonn niet van de partij door een zware knieblessure, in 2010 kroonde ze zich tot olympisch kampioene in de afdaling.