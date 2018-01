Hirscher gaat "The Herminator" voorbij in Wereldbeker alpineskiën

Marcel Hirscher was vanmiddag de sterkste in de reuzenslalom van Garmisch-Partenkirchen in Duitsland. De Oostenrijker zette op de Kandaharpiste twee keer de snelste tijd neer. Landgenoot Manuel Feller deed er anderhalve seconde langer over, de Amerikaan Ted Ligety finishte op 1"69.

Met zijn 55e zege in de Wereldbeker alpineskiën doet Hirscher beter dan zijn legendarische landgenoot Hermann Maier, beter bekend als "The Herminator". De Zweed Ingemar Stenmark blijft voorlopig buiten categorie. Hij won in de jaren 70 en 80 maar liefst 86 keer in de Wereldbeker.