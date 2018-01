2 Belgische skiërs dagvaarden het BOIC over niet-selectie Spelen

"Marjolein staat hoger gerangschikt in de selectiecriteria dan de overige skiërs die niet werden geselecteerd", zegt haar advocaat, Walter Van Steenbrugge. "Bijgevolg heeft zij volgens het reglement recht op de vrijgekomen plaats. Door een foutieve toepassing van het selectiereglement schendt het BOIC het gelijkheidsbeginsel, minstens is dit een ongeoorloofde discriminatie op grond van geslacht, wat strijdig is met onze grondwet."

Decroix is naar eigen zeggen bijzonder aangedaan door de beslissing. "Hier wordt mij ten onrechte ontnomen waar ik samen met mijn ouders, trainers en sponsors jarenlang keihard voor heb gewerkt. Door mijn 40e plaats op het afgelopen WK ben ik trouwens de enige atleet die aan dezelfde selectiecriteria voldoet als de andere 2 geselecteerden. Bij een negatieve uitkomst van deze zaak zal ik er in resterende deel van het seizoen alles aan doen om mijn sportieve gelijk te bewijzen."

De Rechtbank van Eerste Aanleg buigt zich morgen in de voormiddag al over de zaak. Een uitspraak volgt mogelijk later op de dag, want het BOIC moet ten laatste morgenavond de definitieve selectielijst doorgeven aan het Internationaal Olympisch Comité.