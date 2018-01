Dressen stopt Duitse afdalingsdroogte op Streif: "Dacht aan grap"

Dressen schreeuwde het uit in de aankomstzone en stak zijn twee ski's boven zijn hoofd, waarna hij even knielde in de sneeuw.

Opmerkelijk: een van de eerste mensen die hem gelukwensten was Sepp Ferstl, de vorige Duitser die de afdaling op de Streif won. Die deed dat in 1978 en 1979. "Die Ferstl/Streif-mythe is eindelijk achter de rug", verklapte de 63-jarige Ferstl. "Ik ben blij dat ik nu eindelijk kan zeggen dat Thomas die ook won."

De Oostenrijker Hannes Reichelt, die de race 4 jaar geleden won, eindigde derde op 41 honderdsten. De Noor Aksel Lund Svindal, die gisteren de Super-G op dezelfde helling won, was achtste en blijft leider in de wereldbeker afdaling.

De laatste Duitser die een wereldbekerafdaling won, was Max Rauffer in Val Gardena (Ita) in december 2004.