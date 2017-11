Poisson was vooral een specialist in de afdaling. In die discipline veroverde hij in 2013 brons op het wereldkampioenschap in het Oostenrijkse Schladming.

Op de Spelen van 2010 in Vancouver werd hij 7e in de afdaling, vier jaar later in Sotsji 16e in de afdaling en 17e in de super-G.

Eén keer stond hij na een wereldbekerwedstrijd op het podium, als 3e. Dat was in 2015 na de afdaling in het Italiaanse Santa Caterina. In februari wou hij in Pyeongchang aan zijn 3e Winterspelen deelnemen.