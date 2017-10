WB-manche reuzenslalom in Sölden afgelast door hevige wind (100 km/u)

Al jaren vormt de Rettenbachgletsjer het decor voor de 1e manche van de Wereldbeker alpineskiën. Gisteren was de Duitse Viktoria Rebensburg de snelste in de reuzenslalom voor vrouwen.

De wedstrijd bij de mannen vandaag is afgelast. "De wind waait te hevig op de gletsjer (van 3.000 meter hoogte)", zegt Markus Waldner, wedstrijddirecteur van de Wereldbeker skiën bij de mannen.

"Er zijn windstoten genoteerd van 100 km/u, waardoor de kabelbaan die de skiërs naar de start moet brengen stilligt. En bovendien kunnen we de veiligheid van de atleten niet garanderen in de voorziene infrastructuur."

Vorig jaar won de Fransman Alexis Pinturault de Wereldbekermanche in Sölden. De Oostenrijker Marcel Hirscher veroverde vorig seizoen de eindzege in zowel de algemene Wereldbeker als in de reuzenslalom.