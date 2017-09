Armand Marchant mist Winterspelen door nieuwe operatie

Armand Marchant schreef in december nog geschiedenis door als eerste Belg punten te sprokkelen in de Wereldbeker, maar een paar weken later liep het mis voor onze jonge landgenoot. Bij een val liep hij een scheenbeenbreuk en een knieletsel op.

Marchant werd met succes geopereerd en leek op tijd klaar te raken voor de Olympische Winterspelen in Pyeongchang, die in februari 2018 van start gaan.

Maar zijn knie gooit nu roet in het eten. "Tijdens mijn bezoek aan de chirurg op 8 augustus is gebleken dat mijn kruisband en buitenste meniscus nog altijd beschadigd zijn", schrijft Marchant op Facebook. "Dat betekent dat ik morgen opnieuw moet geopereerd worden en dat ik 6 maanden buiten strijd zal zijn."