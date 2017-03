Belgische junioren stunten op WK skiën met brons

Het podium bij de teamcompetitie op het WK. Het podium bij de teamcompetitie op het WK.

De Belgische junioren hebben op het WK in Are (Zweden) verrassend de bronzen medaille weggekaapt in de teamcompetitie. Kim Vanreusel, Mathilde Nelles, Sam Maes en Tom Verbeke versloegen in de strijd voor het brons Duitsland op basis van een betere tijd.