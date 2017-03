Hirscher schrijft geschiedenis met 6e eindzege in de Wereldbeker

Hirscher blijft heer en meester op de skipiste. Hirscher blijft heer en meester op de skipiste.

Marcel Hirscher heeft in Slovenië de reuzenslalom gewonnen. Daarmee is de Oostenrijker, met nog één manche voor de boeg, al zeker van de eindzege in de algemene Wereldbeker. Het is al zijn 44e WB-zege in zijn carrière en zijn 6e eindzege op een rij, een record. Bovendien kan ook de eindzege in de Wereldbeker van de reuzenslalom hem niet meer ontglippen.