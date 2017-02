Belgisch trio slalomt naar WK-finale

Kim Vanreusel liet de beste prestatie optekenen tijdens de kwalificaties voor de finale. De 19-jarige skiester werd na twee manches vierde met 1'34"91. Daarmee was ze 1"87 trager dan de Wit-Russische Maria Sjkanova, die de beste tijd neerzette.

De 25-jarige Decroix zette de tiende tijd (1'37"46) neer in de kwalificaties, de zes jaar jongere Nelles was twaalfde (1'37"46).

Vanreusel was donderdag in de eerste manche nog op de 63e plaats geëindigd in de eerste manche van de finale van de reuzenslalom. Dat was onvoldoende om zich te kwalificeren voor de tweede manche.