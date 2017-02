Van den Broecke en Verbeke sneuvelen in eerste manche in WK-finale

De Belgen plaatsten zich gisteren voor de finale. Vooral Dries Van den Broecke maakte indruk. Hij kwalificeerde zich met de zesde tijd. Maar in de finale liep het minder vlot.

Zowel Van den Broecke als Tom Verbeke haalden de finish niet in de eerste run en zijn dus metene uitgeschakeld. De snelste tijd is voorlopig voor de Oostenrijker Marcel Hirscher, die eerder deze week in de landencompetitie wel al eens de duimen moest leggen voor Van den Broecke.

De tweede manche wordt later op de dag geskied.