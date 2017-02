Van den Broecke en Verbeke bereiken de finale op het WK reuzenslalom

In de eerste run was hij amper 0"65 trager dan de snelste tijd. In de tweede run deed hij het wat rustiger aan, wat hem in totaal de 6e tijd opleverde, op 1"21 van Steffan Winkelhorst.

Ook Tom Verbeke wist zich bij de beste 25 skiërs te scharen. Vooral dankzij een behoorlijke 2e run legde hij uiteindelijk beslag op de 23e plaats.

Voor Jerke Van den Bogaert zit het WK reuzenslalom erop. Hij werd 44e in de eerste run en haalde de finish niet in de 2e.

De finale van de reuzenslalom staat morgen op het programma.