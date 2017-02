Belg Van den Broecke klopt Hirscher: "Heb getoond wat ik eigenlijk al wist"

Ik had al de hele dag een goed gevoel

"Het is een discipline die me ligt", zegt Dries Van den Broecke. "Het is eigenlijk een mini-reuzenslalom."

"Ik had al de hele dag een goed gevoel. Mijn trainer zei dat ik ongelooflijk snel was op dit parcours, dat er niemand sneller was dan ik. Ik heb eigenlijk gewoon getoond wat ik al wist", klinkt het zelfverzekerd.