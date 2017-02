19-jarige Vanreusel: "Hoop het zo goed mogelijk te doen op het WK"

"Over mijn eerste manche was ik niet tevreden, de tweede reeks was beter. In de tweede manche skiede ik de vierde tijd, dat was toch meer wat ik voor ogen had. Eigenlijk was het niet zo bijzonder."

"Donderdag? Ik weet zelf niet zo goed wat ik mag verwachten. Ik hoop zo goed mogelijk te presteren, maar ik weet niet goed hoe ik mij verhoud tot de rest van de skiesters. Ik heb wel een paar Europabekers geskied, maar niet veel. Ik hoop bij de 45 te zitten."

"In het verdere verloop van het seizoen trek ik nog naar Zweden voor het WK junioren. Daar wil ik zo goed mogelijk presteren, zodat ik volgend seizoen in de Europabeker zo veel mogelijk vooraan kan starten."