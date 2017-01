https://www.facebook.com/ArmandMarchantSki Armand Marchant houdt de moed erin in het ziekenhuis. Armand Marchant houdt de moed erin in het ziekenhuis.

Skiër Armand Marchant is in Antwerpen met succes geopereerd aan zijn scheenbeenbreuk. Onze 19-jarige landgenoot brak vorige week zijn scheenbeen in de WB-reuzenslalom in Adelboden. Er wacht hem nu een lange revalidatie.