Skiër Armand Marchant breekt scheenbeen in reuzenslalom

Facebook Belgian Alpine Ski Team Een helikopter plukt Armand Marchant van de berg. Een helikopter plukt Armand Marchant van de berg.

Armand Marchant is ten val gekomen in de reuzenslalom van Adelboden in Zwitserland. De 19-jarige Belgische skiër moest de Wereldbekerwedstrijd verlaten met een zware scheenbeenbreuk.