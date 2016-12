Stappers: "Marchant heeft alles in huis om een wereldtopper te worden"

We moeten nu duimen dat hij blessurevrij blijft. Als alles goed verloopt, mogen we vanaf volgend jaar zeker meer prestaties van hem verwachten. En misschien ook een goed resultaat op de komende Winterspelen.

"Die prestatie is geen toevalstreffer", zegt skicoach Erik Stappers. "Het is een moeilijke piste, de olympische piste uit 1992, dus heeft Marchant zijn kwaliteiten laten spreken."

"Ik ben er vrij zeker van dat het er mooi uitziet voor de toekomst. Marchant is nog jong en heeft nog groeimarge, zowel qua techniek als kracht. Hij mist uiteraard ook nog ervaring. Die moet hij dit jaar opdoen door zo veel mogelijk Wereldbeker-manches mee te skiën."

"Bij zijn leeftijd is Marchant al wereldtop, maar we mogen niet verwachten dat hij nu elke week WB-punten pakt. Dat zal niet gebeuren want een klein foutje is al snel noodlottig in het skiën. Hopelijk eindigt hij nog een of twee keer in de top 30."

"Marchant heeft alles in huis om een wereldtopper te worden. Hij leeft echt voor zijn sport en staat 300 dagen per jaar op de latten. Hij werkt zeker even hard als de skiërs uit de traditionele skilanden."

"We moeten nu vooral duimen dat hij goed ondersteund wordt en blessurevrij blijft. Als alles goed verloopt, mogen we vanaf volgend jaar zeker meer prestaties van hem verwachten. En misschien ook een goed resultaat op de komende Winterspelen."