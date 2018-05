Special Olympics mooi afgesloten met sluitingsceremonie

De afgelopen drie competitiedagen hebben meer dan 3400 atleten, 1200 coaches en ongeveer 1900 vrijwilligers per dag - een nieuw record - de tijd van hun leven gehad op de negen sportlocaties Doornik en Moeskroen. Er werden 1.122 gouden, 1.072 zilveren en 1.010 bronzen medailles uitgedeeld, goed voor 3.204 in totaal.

"We willen graag alle vrijwilligers en bedrijven bedanken die zich dag en nacht inzetten om de sportieve droom van onze atleten waar te maken. Dat toont aan dat meer en meer mensen zich met plezier inzetten voor een inclusieve samenleving en dat is wat telt", zegt Eddy Beckers, de National Games Director van Special Olympics Belgium.

Volgend jaar nemen Sint-Niklaas en Beveren de fakkel van Doornik en Moeskroen over. In maart vertrekt trouwens een Belgische delegatie van 82 atleten naar de Wereld Zomerspelen in Abu Dhabi.