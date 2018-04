BOIC blijft voor Tokio 2020 ook internationale selectiecriteria hanteren

Rio 2016 waren de eerste Spelen waarvoor het BOIC zijn strengere eisen liet varen. Ook toen nam het BOIC gewoon de criteria die de internationale sportbonden samen met het Internationaal Olympisch Comité (IOC) opstellen over.

Woordvoerder Luc Rampaer duidt de beslissing: "De internationale criteria zijn verstrengd en dat ligt in de lijn met de visie van het BOIC."

Na de Winterspelen in PyeongChang in februari evalueerde het BOIC zijn nieuwe politiek en die werd unaniem in stand gehouden voor de komende olympische edities. Rampaer: "Het is duidelijker voor iedereen. De atleten weten waar ze aan toe zijn en kunnen zich in alle rust voorbereiden."