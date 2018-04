Sportfederaties met amateuristisch bestuur krijgen minder subsidies

Over welke sportbonden het gaat, wil Philippe Muyters niet kwijt. De Vlaamse roeiliga is een van de kleinere federaties. Voorzitter Guy Haaze kan zich vinden in de kritiek van de minister.

"Het is een goede zaak dat ze aan de aanpassing van het bestuur denken", vindt hij. "We stellen wel vast dat de administratieve last vrij groot is. Ons personeel moet daar 80 procent van zijn tijd aan besteden. Zo is het moeilijk om als echte sportfederatie te functioneren."