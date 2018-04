Bram Röttger en Marte Snoeck veroverden brons op het WK acrogym. Bram Röttger en Marte Snoeck veroverden brons op het WK acrogym.

De wereldtop in het acrogrym verzamelde afgelopen weekend in ons land. Ook de Belgen konden hun mannetje staan tussen de toppers. Geniet hier na van de oefeningen in de finale van onze landgenoten.