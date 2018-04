Jong duo schenkt ons land brons op WK acrogym

Voor Marte Snoeck (14) en Bram Röttger (19) was het WK in Antwerpen hun vuurdoop op een groot toernooi. Maar ze hadden blijkbaar geen last van zenuwen want ze lieten tijdens hun oefening geen steekje vallen. Met een totaalscore van 29.180 pakten ze meteen een bronzen medaille.

"Ik had het helemaal niet verwacht, maar ik ben superblij", reageerde Snoeck na de oefening.

Ook de Belgische heren kwamen op de slotdag nog in actie. Een medaille was net te hoog gegrepen, maar het viertal was gekomen voor een plaats in de finale en de vijfde plaats was dus zeker geen teleurstelling.