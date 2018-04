Jong en oud op Commonwealth Games: debuut van schutter (79) en tafeltennisster (11)

Drie maanden voor hij 80 kaarsjes mag uitblazen, maakte Robert Pitcairn zijn grote debuut op de Commonwealth Games in Australië. Samen met partner Nicole Rossignol nam hij er deel aan een duocompetitie in het schieten. Hij is de oudste debutant ooit.

"Ik beschouw het als een eer dat ik een leeftijdsrecord neerzet en ik ben dankbaar dat mijn gezondheid het me nog toelaat competitief te zijn", vertelde hij. "In mijn internationale schietcarrière heb ik vele successen gekend. Deze deelname aan de Commonwealth Games beschouw ik als het orgelpunt." Pitcairn bracht het er niet slecht vanaf. Hij eindigde als achtste op zestien koppels.

Anna Hursey, een 11-jarig meisje dat de kleindochter zou kunnen zijn van Pitcairn, kwam ook in actie. Terwijl haar klasgenootjes genieten van de vakantie won zij haar eerste enkelwedstrijd in amper 17 minuten. In de volgende ronde moest ze wel haar koffers pakken. Vorige week kwam ze ook al in actie in de landencompetitie.

Hursey is de jongste atlete die Wales al vertegenwoordigd heeft in een internationale competitie op profniveau.