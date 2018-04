De eerste finalisten van het FIFA-toernooi van Sporza zijn gekend

Het doel van de voorrondes is om een plaatsje te bemachtigen in de top 4 van zo een kwalificatiemoment. Als dat lukt, dan zien we je terug tijdens onze grote offlinefinale op 21 april.

Die grote finale vindt plaats in de Sporza-studio op de VRT. Een Sporza-commentator levert het commentaar.

Volgend weekend zijn er weer 2 kwalificatiemomenten. Daar komen dan nog eens 8 finalisten uit.

Er zijn nog een paar plaatsen vrij. Zin gekregen? Schrijf je dan hier in: http://sporza.gameforce.be/nl/