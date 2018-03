Onze medewerker Ruben wil naar de Paralympische Spelen van 2020

Op 24 april 2009 keerde ik na een avondje bowlen met vrienden naar huis. Op slechts anderhalve kilometer van mijn thuis ging het fout.

In een bocht ben ik wellicht in slaap gesukkeld en sloopte ik een schuur die ik op mijn weg tegenkwam. Hierdoor liep ik een hersenletsel op met meerdere bloedingshaarden (kneuzingen).

Ik heb ruim een maand in coma gelegen. Mijn sportieve achtergrond heeft me in die periode overeind gehouden, maar ik hield er wel een hemiplegie of halfzijdige verlamming aan mijn rechterkant aan over.

Exact een maand later verloor mijn broer Koen met KV Mechelen de bekerfinale tegen Genk. Die wedstrijd heb ik gezien op televisie, maar niet bewust. Het eerste beeld dat ik weer voor de geest kan halen is van een dag later, toen Koen zijn kenmerkende krullen had afgeschoren.