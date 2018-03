Arne Nilis over gokverslaving: "Duiveltje zal altijd op schouder zitten"

Luc Nilis vertelde in 2014 in Karakters over de zwarte sneeuw die hij na zijn carrière gezien heeft. Zoon Arne Nilis (27) was eveneens een getalenteerde voetballer, maar maakte net als zijn vader kennis met de gokduivel.

"Het begon onschuldig", getuigt Arne Nilis in Terzake. "Op 13-jarige leeftijd kwam ik voor het eerst in contact met gokken via sportweddenschappen in krantenkiosken."

"Op mijn 17e trok ik naar Eindhoven. Ik woonde er alleen op een appartement en had er amper sociaal contact. Dat kon ik wel hebben in een casino, net als de kick en de adrenaline die ik overdag op het veld voelde."

"Maar mijn probleem werd erger en erger. Ik voelde me nog ongelukkiger en mijn depressie werd erger. Tot mijn moeder op een bepaald moment zei dat ze zou kijken voor een opname."