Het IOC heft de schorsing van Rusland op

Het IOC had het Russisch Olympisch Comité (ROC) in december voor onbepaalde tijd geschorst na het dopingschandaal van de Winterspelen in 2014. Cleane atleten mochten in PyeongChang wel deelnemen onder de olympische vlag.

In Zuid-Korea mochten 168 olympische atleten uit Rusland (OAR) in competitie treden. Daarvan liepen er nog eens twee tegen de dopinglamp, voldoende voor het Uitvoerend Comité van de IOC om de schorsing van Rusland te behouden tijdens de sluitingsceremonie. Daardoor mochten Russische atleten niet onder het eigen vlag het stadion binnentreden.

De voorzitter van het ROC laat nu weten dat de schorsing voorbij is. "Alle rechten van het Russisch Olympisch Comité zijn volledig hersteld", klinkt het. "Het IOC heeft ons bevestigd dat de overige dopingtests die op de Winterspelen afgenomen werden bij olympische atleten uit Rusland, negatief waren."