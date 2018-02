"Chaos: een ander woord vind ik niet"

En wat nu? Chaos dus. Bij die 28 Russen zullen er zeker proberen nog startrecht in Pyeongchang af te dwingen. De internationale sportfederaties waren al niet happig om Rusland aan te pakken, en na vandaag zullen ze dat zeker niet doen.

Chaos ook bij het WADA. Net op de dag dat het WADA aanraadde dat de nieuwe flesjes voor urinestalen best niet worden gebruikt, omdat ze gemanipuleerd kunnen worden.

En komen de WADA-onderzoeksrapporten van Richard McLaren op losse schroeven te staan? Ik denk het niet, want het TAS beklemtoonde dat het geen uitspraak heeft gedaan over een systeem van georganiseerd dopinggebruik, maar wel over dopinggebruik in 39 individuele gevallen.

Chaos ook bij de communicatiedienst van het IOC, want wie krijgt dit nog uitgelegd aan de buitenwereld?

Intussen wordt er gevierd in het Kremlin. De hele zaak is door Rusland steevast afgedaan als een westerse samenzwering. Mooi meegenomen ook voor president Poetin, die in maart haast zeker opnieuw zal worden verkozen.