Nieuwe ARD-docu: "Rusland dopeerde al tijdens Peking 2008"

In een nieuwe dopingdocumentaire op de Duitse zender ARD heeft klokkenluider Rodtjsenkov verklaard dat er al een Russisch dopingsysteem bestond voor Peking 2008. "Voor Peking was het makkelijk. Tussen 2008 en 2012 hebben we onze strategie veranderd. We hadden alles onder controle." In de uitzending komt het IOC er ook niet goed uit: Rusland straffen voor Rio 2016 bleek geen evidentie.