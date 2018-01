Klokkenluider Rodsjenkov: "Poetin was op de hoogte van dopingsysteem"

Grigori Rodsjenkov is de voormalige directeur van het antidopinglaboratorium in Moskou. Hij bond eerder al de kat de bel aan over het dopingsysteem dat door de Russische staat op poten was gezet.

Zijn onthullingen leidden onder meer tot de schorsing van Rusland in internationale sportcompetities zoals de Olympische Spelen. Op de Winterspelen in Pyeongchang zullen er 169 atleten aantreden onder neutrale vlag. Nu, iets meer dan een week voor de start van die Spelen, wijst Rodsjenkov ook de Russische president Poetin met de vinger in het dopingschandaal.

"Uiteraard werd alles van bovenaf gestuurd", verklaart de klokkenluider in een documentaire die later vandaag wordt uitgezonden op de Duitse zender ARD. "Alleen de president kan een dergelijke opdracht geven aan de veiligheidsdiensten."

"De informatieketting was simpel: ik berichtte aan Joeri Nagornikh, de viceminister van Sport. Die berichtte zelf aan minister van Sport Vitali Moetko, die op zijn beurt de informatie doorspeelde aan Vladimir Poetin."