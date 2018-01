Karateka Khani wint brons in Parijs en droomt van Tokio

Amir Khani komt uit in de klasse tot 67 kilogram. In zijn kamp voor het brons versloeg hij de Iraniër Saeid Ahmadikaryani, de nummer 8 van de wereldranglijst. Khani kan als politieke vluchteling in België niet deelnemen aan EK's of WK's.

"Dat is heel jammer", zegt zijn coach Rachid Havelaerts. "Hij hoort echt thuis op dit soort wedstrijden, hij kan een goed resultaat boeken op een EK of WK. Het is nu het moment om hem Belg te maken." Khani heeft zijn naturalisatie aangevraagd op basis van sportverdienste.

"Ik voel mij Belg en ik hoop dit zo snel mogelijk officieel te maken", zegt Khani. "Als ik op deze manier blijf presteren, dan zijn de Olympische Spelen in Tokio echt mogelijk. Ik zal er alles aan doen om daar als Belg te staan." Karate staat in Tokio voor het eerst op het olympische programma.