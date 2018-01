Nederlander Eurlings treedt terug als IOC-lid na maanden van controverse

Eurlings werd in 2013 benoemd als IOC-lid. Eurlings werd in 2013 benoemd als IOC-lid.

De Nederlandse oud-minister Camiel Eurlings (44) is niet langer lid van het Internationaal Olympisch Comité (IOC). De positie van Eurlings lag al maanden onder vuur na de mishandeling van zijn vriendin. Sinds zijn late excuses het voorbije weekend laaide de roep om zijn ontslag weer op. De voortdurende discussie over zijn positie heeft hem dit besluit doen nemen. "Ik treed met pijn in het hart af."