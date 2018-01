Woensdag raakte bekend dat de wielerbond in de toekomst verhuist naar de site van het KBVB-trainingscentrum in Tubeke. Ook de hockeybond bestudeert een mogelijke verhuis. Een nationaal trainingscentrum over de sporten heen is evenwel niet aan de orde, denkt Eddy De Smedt van het BOIC.

"Een aantal mensen speelt wel met het idee om te streven naar een meer gecentraliseerde aanpak, maar je moet in België altijd rekening houden met de staatsstructuur. Dat is het moeilijke", weet De Smedt.

"Sport wordt ondersteund door de gemeenschappen en ook de infrastructuur is een gesplitste materie. Voetbal en wielrennen zijn ook net twee sporten waarbij de overkoepelende federatie nog een heel belangrijke rol speelt. Dat geldt ook voor hockey. Bij andere federaties ligt de beslissing in grote mate bij de regionale bonden."

Nederland heeft met Papendal wel een nationaal trainingscentrum. "Maar de Nederlanders hebben daarnaast ook nog enkele kleinere centra", zegt De Smedt. "Een clustering van sommige sporten zou wel kunnen. Dat probeert Vlaanderen nu ook al in Gent, Antwerpen en Leuven. Dat zijn regionale initiatieven. Een centrale aanpak is er niet."