L'Equipe bekroont Nadal en Federer tot "kampioenen der kampioenen", Thiam wordt derde bij de vrouwen

L'Equipe koos er dus uitzonderlijk voor om niet één maar twee atleten te bekronen. Zowel voor Nadal (31) als Federer (36) was 2017 het jaar van de comeback. Beide tennissers veroverden opnieuw de twee eerste plaatsen op de ATP-ranglijst en verdeelden de Grand Slams onder elkaar. Federer triomfeerde op de Australian Open en Wimbledon, Nadal was de beste op Roland Garros en de US Open.

Het duo werd verkozen boven de Oostenrijkse skiër Marcel Hirscher, die voor de zesde keer op rij de eindzege pakte in de Wereldbeker, en de Britse F1-piloot Lewis Hamilton, die z'n vierde wereldtitel pakte. Voor Federer is het al de vierde keer dat hij de prijs ontvangt, na 2005,2006 en 2007. Ook Nadal triomfeerde al eerder in 2010 en 2013.

Bij de vrouwen ging de 20-jarige Katie Ledecky (foto) met de eer lopen, de Amerikaanse zwemster was op het WK in Boedapest goed voor 6 keer goud. Haar landgenote en skiester Mikaela Shiffrin, winnares van de Wereldbeker, werd tweede. Nafi Thiam kreeg de derde podiumplaats van L'Equipe. Voor Ledecky is het haar tweede bekroning na 2014.