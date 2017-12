Rusland verliest opnieuw 2 Sotsji-medailles, ook 9 anderen geschrapt

Rusland eindigde in Sotsji met 33 medailles, waarvan 13 gouden, helemaal bovenaan de medaillespiegel. Maar inmiddels moest het al 13 medailles afstaan. Daarbij zitten ook de twee zilveren medailles van Albert Demtsjenko. Hij kroonde zich individueel tot olympisch vicekampioen en werd met Tatjana Ivanova ook nog eens tweede bij de gemengde teams.

Ze werden, samen met 9 anderen, gesanctioneerd op basis van de bevindingen van de commissie onder leiding van de Zwitser Denis Oswald. Die nam het rapport van de Canadese onderzoeker Richard McLaren over dopinggebruik in Rusland onder de loep en startte procedures tegen 46 Russische sporters. 43 van hen werden gediskwalificeerd, slechts drie zaken werden zonder gevolg afgesloten.

Naast de twee rodelaars worden ook de hockeysters Tatjana Boerina en Anna Sjtsjoekina uit de uitslagen geschrapt, net als de skilopers Nikita Krjoekov, Alexander Bessmertnych en Natalia Matejeva de bobsleeërs Maksim Beloegin en Ljoedmila Oedobkina en de schaatsers Artjom Koeznetsov en Ivan Skobrev. Die laatste speelde in Sotsji geen rol van betekenis, maar veroverde vier jaar eerder in Vancouver wel zilver en brons op de 10 en 5 kilometer. In 2011 kroonde hij zich tot wereld- en Europees kampioen allround.