Dumoulin en Schippers Sportman en Sportvrouw van het Jaar in Nederland

Wielrenner Tom Dumoulin (Sunweb) beleefde een boerenjaar. Met zijn eindzege in de Giro is hij de eerste Nederlander op de erelijst van de Italiaanse rittenkoers. Daarnaast kroonde Dumoulin zich ook tot wereldkampioen in de individuele tijdrit en in de ploegentijdrit.

De 27-jarige wielrenner klopte in het sportgala F1-rijder Max Verstappen (Sportman van het Jaar in 2016) en schaatser Sven Kramer.

Bij de vrouwen kroonde Dafne Schippers zich voor de tweede keer tot Sportvrouw van het Jaar. De Nederlandse sprintkoningin veroverde dit seizoen de wereldtitel op de 200 meter. Zeilster Marit Bouwmeester en wielrenster Anna van der Breggen strandden op de dichtste ereplaatsen.