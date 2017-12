Overleden in 2017: slaap zacht Josip, Serge, Michele en Jana

Nauwelijks een maand nadat Michele Scarponi tijdens een fietstochtje was doodgereden, overlijdt ook motorrijder Nicky Hayden (35) bij een trainingsritje met zijn fiets in Italië. The Kentucky Kid werd in 2006 wereldkampioen in de MotoGP-klasse.

Spanje huilde dan weer om de dood van legende Angel Nieto (70), die 13 keer wereldkampioen werd bij de lichtere motoren. Met John Surtees (83) ruilde nog een andere ex-wereldkampioen bij de motoren het tijdelijke voor het eeuwige. De Brit slaagde er als enige in wereldkampioen te worden in de Formule 1 (1964) én op een motor.

Ook Jana Novotna (49) overleefde 2017 niet. De Tsjechische tennisster is vooral bekend van haar Wimbledon-titel in 1998, maar ze won ook 2 keer zilver en 1 keer brons op de Olympische Spelen. Novotna was al een aantal jaren ziek.

In het boksen ging Jake LaMotta (95) een laatste keer knock-out. De Amerikaan van Italiaanse afkomst was enkele jaren wereldkampioen, maar werd vooral wereldberoemd omdat hij de inspiratie was voor de filmklassieker Raging Bull.