Antwerpse kickbokser Ben Saddik grijpt naast wereldtitel

Jamal Ben Saddik (rechts) neemt deel aan de voorafgaande weging.

Jamal Ben Saddik heeft gisteren in een rechtstreeks duel om de titel bij de zwaargewichten verloren tegen huidig wereldkampioen Rico Verhoeven. In het uitverkochte Ahoy in Roterdam verloor de Marokkaanse Belg met een technische knock-out in de vijfde ronde.