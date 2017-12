15 winkels uit Europa stootten na een kwalificatieronde in de respectieve landen door naar de finale in Nederland.

Skateboutique is een skatewinkel uit Kortrijk en Wevelgem, vroeger behoorde de in de VS populaire Axel Cruysberghs - vorige week in De Afspraak - ook tot de selectie.

De Belgische afvaardiging hield Skate Warehouse uit Engeland en Burnside uit Nederland achter zich. Flameshop Casteo uit Italië was vierde.