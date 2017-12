Nina Derwael wint de Vlaamse Reus

De pas 17-jarige Nina Derwael kende haar jaar van de doorbraak en schitterde zowel op EK als WK. Ze veroverde in april goud op het EK in het Roemeense Cluj-Napoca aan de brug met ongelijke leggers. In september volgde ook nog een bronzen plak op het WK in het Canadese Montreal, eveneens op de brug met ongelijke leggers. Ze zorgde zo voor de eerste Belgische WK-medaille in een toestelfinale.

Het was de 26e keer dat de VBS de Vlaamse Reus uitreikte. De VBS-leden kozen uit een beperkte lijst kandidaten, die door een commissie vooraf was samengesteld.

Op de erelijst volgt Derwael wielrenner Greg Van Avermaet op. De winnaar van onder meer Omloop Het Nieuwsblad, de E3 Harelbeke, Gent-Wevelgem en Parijs-Roubaix kreeg 474 punten. Derwael won met 677 punten. Basketbalster Emma Meesseman vervolledigde de top drie met 179 punten.

Nina Derwael mag haar trofee, een uniek beeldhouwwerk van Willem Vermandere, vrijdagavond in ontvangst nemen.