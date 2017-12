"Krankzinnige" Belgische skater is ster in Verenigde Staten

Axel Cruysberghs skate al van kindsbeen af. Maar door zijn deelname aan de populaire Amerikaanse skateboardreeks "King of the road" is hij in geen tijd uitgegroeid tot een ster. "In de supermarkt komen mensen steevast een foto vragen", klinkt het in De Afspraak.

"Ik verdien mijn geld met skaten", vertelt Axel. "Je kan het een beetje vergelijken met een profwielrenner. Ik doe af en toe mee aan een wedstrijd en als ik op tour ben, sta ik van 's ochtends tot midden in de nacht op mijn skateboard."

In 2020 is skateboarden een olympische sport op de Spelen in Tokio. "Hopelijk kan ik ernaartoe", droomt Cruysberghs. "Je weet nooit dat ik een medaille kan winnen. Ik probeer nu in elk geval alle grote wedstrijden te skaten."