De Bruyne maakt nog kans op Trofee Sportman van het Jaar, Gilbert niet

Kevin De Bruyne (voetbal)

David Goffin (tennis)

Greg Van Avermaet (wielrennen)

Topvoetballer Kevin De Bruyne speelde dit jaar de pannen van het dak bij Manchester City. Tussendoor plaatste hij zich ook met de Rode Duivels voor het WK van volgend jaar.

Tennisster David Goffin baande zich een weg naar de top in 2017. Hij bereikte als eerste Belg de top 10 van het mannentennis. Na eindzeges in China en Japan schopte hij het tot de finale van de Masters. Vorig weekend blies hij zijn Franse tegenstanders van het terrein in de Daviscupfinale.

Olympisch wielerkampioen Greg Van Avermaet reed een dijk van een voorjaar. Hij won niet alleen de Omloop Het Nieuwsblad, de E3 Harelbeke en Gent-Wevelgem, maar ook Parijs-Roubaix. Zijn eerste monument. Van Avermaet sloot het seizoen af als nummer 1 in de World Tour.

Philippe Gilbert heeft de top 3 niet gehaald. De drievoudige Sportman van het Jaar (in 2009, 2010 en 2011) groeide dit jaar weer naar zijn topvorm. De 34-jarige coureur won onder meer de Ronde van Vlaanderen na een solo van 56 kilometer. Twee weken later was Gilbert ook de sterkste in de Gold Race.