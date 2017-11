Dopingonderzoeker McLaren: "Ik begrijp de Russische strategie niet"

Richard McLaren maakte in 2016 zijn rapport bekend over dopinggebruik in Rusland. De Canadese onderzoeker had het in zijn onderzoek onder meer over verwisselde urinestalen, over gesjoemel met positieve testen en over betrokkenheid van het Russische staatsapparaat.

McLaren onderzocht de onthullingen van Grigori Rodtsjenkov, de klokkenluider die het schandaal destijds aan het licht had gebracht. Maar Rusland kaatste vandaag de bal terug en stelt dat Rodtsjenkov zélf verantwoordelijk moet worden geacht voor het dopingprobleem.

"Je kunt geen zuivere stalen beschikbaar stellen om gewisseld te worden zonder een uitgekiend systeem. Je kunt geen laboratorium hebben dat resultaten manipuleert zonder systeem", pareert Richard McLaren bij Sporza.

"Dat de resultaten door Rusland nog altijd in twijfel getrokken worden? Minister van Sport Moetko (foto) heeft Rodtsjenkov destijds zelf teruggeplaatst als het hoofd van het antidopinglaboratorium. Als er verdachtmakingen waren, dan had hij dat niet moeten doen. De schuld afschuiven op Rodtsjenkov is dus niet de kern van de zaak."